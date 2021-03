Tula Rodríguez reveló que su hija Valentina y su mamá dieron positivo al COVID-19

La conductora confesó que su hija y su madre están estables. "Me hubiera gustado que otro sea el resultado", precisó.

Tula Rodríguez reveló que su hija Valentina y su mamá dieron positivo al coronavirus (COVID-19) tras realizar un examen de hisopado. La conductora comentó que su familia no presenta mayores síntomas y su padre se encuentra en otro lugar al no presentar indicios de la enfermedad.

"Lamentablemente dieron positivo. Me hubiera gustado que fuera otra historia. Valentina no tiene mayor síntoma y mi mamá ha estado bastante bien. Uno siente ese sentimiento de culpabilidad, y como bien le dijiste a Maju, yo me enfermé trabajando", comentó la conductora con la voz entrecortada.

