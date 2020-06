Tula Rodríguez reveló que operación de su hija Valentina duró 14 horas

Tula Rodríguez dio detalles de angustiante momento y está feliz porque su hija logró ir a un colegio regular.

Tula Rodríguez se solidarizó con la actual situación de Sully Sáenz, quien se encuentra en Canadá para operar a su hijo Marchello, y reveló que enfrentó un episodio similar por la salud de su hija Valentina.

"Te aseguro que esta es una etapa y seguramente el día de la operación vas a estar con el corazón en vilo, yo lo he pasado, son detalles que tampoco he venido contando, y también lo he pasado, fueron catorce horas, y pasa el tiempo", dijo la conductora de En boca de todos.

"Hoy mi niña, no es el mismo diagnóstico de tu hijo, es verdad, pero Valentina va a un colegio regular, le va súper bien, es una niña amorosa, y de verdad que termina valorando los pequeños grandes detalles", fue el mensaje de Tula Rodríguez para Sully Sáenz.

