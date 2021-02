Tula Rodríguez responde si bailaría en El Gran Show y provoca "terremoto" en el set

Tula Rodríguez explicó el motivo de su radical decisión sobre el reality de baile.

Tula Rodríguez participó en la picante secuencia "Lo digo, lo tomo o lo canto" de En boca de todos y le preguntaron si aceptaría bailar en la temporada 2021 de El Gran Show. La conductora fue contundente y respondió que "no".

"No he aceptado antes, no lo voy a aceptar ahora, no. No tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con una decisión, mi no es no", aclaró Tula Rodríguez.

