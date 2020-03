Tula Rodríguez: "Quédate en casa hasta el 12 de abril para que no se extienda más"

Tula Rodríguez publicó unos videos en Instagram Stories tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra de ampliar el estado de emergencia hasta el 12 de abril. La conductora hizo un pedido muy importante a sus seguidores.

► Mira: Coronavirus: Tula Rodríguez agradeció a personal de Centro de Salud San Borja

"Yo le pido a Dios que el pueblo pueda resistir. Tal vez tú dirás Tula tu situación es diferente, pero no, porque tú no sabes las deudas que puedo tener, las cosas que a mí me agobian, como a cualquiera, pero si no nos quedamos en casa esto puede ser peor", declaró la animadora de En boca de todos.

► Mira:Maju Mantilla comparte su rutina de ejercicios en casa durante la cuarentena

"Por favor quédate en casa, si no te quedas en casa hasta el 12 de abril esto se puede extender. Yo sé que mucha gente se va a ver realmente afectada, de lo que hoy trabaja, hoy come, y que esto les va a afectar durísimo", finalizó Tula Rodríguez en Instagram.

Todos los episodios de En boca de todos en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Tula Rodríguez te enseña cómo hacer gel antibacterial casero paso a paso