Tula Rodríguez: "Nadie tiene derecho a divulgar salud de mi esposo"

Tula Rodríguez, habló por primera vez, sobre las recientes especulaciones que medios han informado sobre la salud de su esposo Javier Carmona, así como un supuesto lío legal entre sus hijos y la conductora.

"La verdad que estoy completamente apenada, avergonzada y bastante afectada con toda esta situación y sobre todo la manera que se ha expuesto la salud de mi esposo, una situación que yo nunca quise exponer y que él tampoco hubiera querido", contó con la voz entrecortada Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez también habló sobre las especulaciones de algunos medios que hablaron de un lío legal entre los hijos de Javier Carmona y aclaró: "Se dice que yo me quiero quedar con todo?..No, yo no me puedo quedar con todo, yo estoy pidiendo la administración para poder dirigir todos sus gastos hacia él porque yo vengo cubriendo el 100% de nuestra hija y nuestra casa porque aún falta pagar 7 años para poder terminar de pagar nuestro departamento".

