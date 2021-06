Tula Rodríguez: Mi beso más loco con Javier Carmona fue en el Mercado Mayorista de Frutas

Tula Rodríguez recordó que el beso más apasionado de Javier Carmona fue cuando ella cargaba su caja de naranjas.

"Con mi esposo ah, mi hija me está mirando, el beso más loco fue en el Mercado Mayorista de Frutas. Yo tenía que tomar naranja siempre, todos los días, entonces yo me iba corriendo allá, me salía más barato la caja y cuando me ve cargando pasa por mí y dice esta es mi chola, ven para acá, pum, y me chapó, con todo, así es el amor, por qué aburrida, rico", contó Tula Rodríguez.

