Tula Rodríguez lloró al recordar a su mamá con la canción "Caballo viejo"

Tula Rodríguez protagonizó un emotivo momento al recordar los temas que bailaba con su mamá de niña.

Tula Rodríguez recibió a la agrupación "Son pandemia" en En boca de todos y se conmovió al escuchar la canción "Caballo viejo", que le recordó a su mamá. "Ay no, voy a llorar, te lo juro que voy a llorar, mi mamá", advirtió la conductora.

"Me encantó, me ha conmovido porque son canciones que cuando era chiquitita escuchaba, mi mamá cocinaba. Seguramente tú que me estás mirando escuchas estas canciones, cuando tu mamá ponía su música a todo volumen y tú estabas estudiando tus tareas, o cuando las fiestas eran en tu casa y tus tíos te ponían a bailar, la verdad que muy bonito", dijo Tula Rodríguez sobre el emotivo momento que protagonizó.

