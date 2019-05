Tula Rodríguez lanzó duro comentario sobre Natalie Vértiz.

Tula Rodríguez sorprendió a Yaco Eskenazi al lanzar duro comentario sobre su esposa Natalie Vértiz al calificar que no es bonita. La conductora de En boca de todos aseguró que no es envidiosa, pero tildó de "paliducha" a modelo.

"A mí no me parece muy bonita. Me parece media paliducha. Es mi opinión y no soy envidiosa. Todas las mujeres somos bonitas, pero no todas llegaron a la repartición de belleza", reveló Tula Rodríguez sobre la bella empresaria en broma.

