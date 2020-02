Tula Rodríguez "enloqueció" por comentario de maquillador en vivo

En el pasado programa de En boca de todos, Tula Rodríguez tuvo una reacción inesperada por sus compañeros por una serie de comentarios y bromas con un reconocido maquillador.

Previamente, la conductora le había reclamado a César Borrejero al mencionar que él se encargaba de resaltar la belleza de las mujeres más guapas del medio peruano y se preguntó por qué no lo había hecho con ella.

El comentario de la compañera de Maju Mantilla provocó la risa de sus compañeros y una respuesta del estilista. "No te voy a sacar de la lista de las más bonitas, pero todavía no me han llamado a tu certamen de la Reina de la Papa", dijo él.

Tula Rodríguez no quedó contenta con eso y evidenció su tristeza. No obstante, Ricardo Rondón remató el momento con otro duro comentario. "Sabes por qué no te maquilla. Me lo dijo a mí: "porque se acabaría todo mi corrector"".

Tras otra sugerencia del maquillador, la presentadora explotó, contestó de forma contundente y tuvo una "crisis".

