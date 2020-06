Tula Rodríguez a Edison Flores: "Si te portas mal, te arranco las orejas"

Tula Rodríguez hizo fuerte advertencia a Edison Flores y casi se desmaya por los titulares que ha protagonizado.

¡Casi se desmaya! Así fue la reacción de Tula Rodríguez al ver las portadas de su "sobrino" Edison Flores sobre unos supuestos chats privados. La conductora afirmó que quedó muy impresionada y le costó creer la noticia.

► Mira:Edison Flores: "Jefferson Farfán es más tacaño que Paolo Guerrero"

"Mucho cuidado 'Orejitas', aquí voy a estar yo con mis orejas bien paradas, que si te portas mal, te arranco las orejas, así que por favor", fue la advertencia de Tula Rodríguez para el esposo deAna Siucho.

► Mira:Edison Flores y Ana Siucho: ¿Cómo serían los hijos de la pareja?

"Yo, la verdad, casi me desmayo. A mí, como muchas peruanas, la verdad me costó creer de que Edison Flores, el 'Orejitas', estaría haciendo cosas que no están dentro de la línea de alguien casado", declaró la conductora de En boca de todos muy sorprendida.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Tula Rodríguez: "Los adultos tenemos que ser responsables de nuestros actos"