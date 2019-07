Tula Rodríguez fue reemplazada por esta conductora en "En boca de todos"

¡Celos! Ricardo Rondón sorprendió con esta noticia al inicio de En boca de todos al anunciar que Tula Rodríguez no llegó al programa por celos de Maju Mantilla.

Este 10 de julio, el magazine celebró el cumpleaños 35 de la ex reina de belleza, razón por la que, según el co conductor, aseguró su compañera no había decidido presentarse.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!