Tula Rodríguez a Álvaro Paz de la Barra: "No me pareció el momento de decir que está separado"

La conductora de TV indicó que le pareció inadecuado que Álvaro haya anunciado su separación.

Tula Rodríguez habló acerca del accidente de tránsito protagonizado por Sofía Franco. Durante su intervención, la empresaria dijo que no le pareció el momento adecuado para que Álvaro Paz de la Barra anuncie su separación.

"Los excesos siempre traen consecuencias. Esperamos que lo pueda resolver, que todo pueda pasar. Hace poco tiempo hicimos un enlace. Ahora me sorprende que haya dicho que estén separados. A título personal no me pareció el momento de decir que estaban separados.", reveló.

