Tilsa Lozano se quebró al recordar robo en su casa: "Tengo miedo por mis hijos"

¡No puede ni dormir! Tilsa Lozano se presentó en el set de En boca de todos y recordó el robo que sufrió en su casa hace unos días. La modelo se quebró en vivo al hablar del miedo que sintió por sus hijos y dijo que lo primero que hizo fue pensar en ellos.

"Lo primero que pensé fue en mi hijo. Ni siquiera he podido regresar a la casa, me siento insegura, es como un trauma de que voy por la calle y tengo miedo, no puedo dormir, son mis hijos los que estaban de por medio", contó Tilsa Lozano con la voz entrecortada.

