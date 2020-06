Tilsa Lozano: ¿Qué le diría a su hija Valentina si quiere ser una "Vengadora"?

Tilsa Lozano reveló cuál es el consejo para su engreída si decide ingresar al mundo de la televisión.

Tilsa Lozano se confesó en una secuencia de En boca de todos y le preguntaron cómo reaccionaría si en unos años su hija Valentina le dice que quiere ser una "Vengadora", agrupación que formó e integró hace algún tiempo.

"La verdad que lo que se hereda, no se hurta. Le gusta muchísimo todo el tema de baile, de actuación, maquillaje, pero al final lo que quiero es que mis hijos sean felices, que elijan su camino, que si se equivocan ayudarlos a levantarse", afirmó Tilsa Lozano.

"Claramente la televisión es un lugar que tiene cosas hermosas, pero también tienes que enfrentar un gran monstruo y yo estaré ahí para apoyarla, tal vez no sería lo ideal, no sería lo que a mí me encanta, pero si ella lo quiere hacer, yo estaré ahí para enseñarle a ser dura, porque para la tele tienes que ser fuerte", es el consejo que la líder de "Las Vengadoras" le daría hija Valentina Ha suidalgo Lozano.

