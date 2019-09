Spheffany Loza: Brunella Horna la comparó con Melissa Loza y así le respondió.

¿Por qué opinas eso? Spheffany Loza fue sorprendida con un comentario de Brunella Horna, quien llegó al set para opinar sobre la ganadora del Miss Primavera 2019. La modelo comparó a la nueva reina con Melissa Loza y recibió esta respuesta en vivo.

"Spheffany tiene un cuerpazo, de verdad que a ella los vestidos ceñidos, los vestidos pegados le quedan muy bien, y el brillo también, pero en verdad yo creo Spheffany, que ese vestido le hubiera quedado mejor a Melissa, su hermana", dijo Brunella Horna, provocando todo un "escándalo" en En boca de todos.

Spheffany Loza inmediatamente le respondió a la modelo tras la comparación con su hermana Melissa Loza. "Pero qué feo Brunella que opines así, no entiendo a quién le has pedido consejo, por qué meter a Melissa, ella no está acá, ahora estoy yo acá disfrutando mi corona", afirmó la integrante de Esto es Guerra.

Spheffany Loza ganó el título de "Miss Primavera 2019"

