Sonia Morales enfureció contra Tula Rodríguez: "A ti no te quiero ni ver"

Sonia Morales le recordó a Tula Rodríguez por qué ya no ama la música peruana como siempre dice.

Sonia Morales llegó más furiosa que nunca al set de En boca de todos para enfrentar a Tula Rodríguez. La cantante folclórica afirmó que no quería ni ver a la conductora, después que en un programa anterior prácticamente no quiso ni bailar su música.

Como se recuerda, Tula Rodríguez siguió el consejo de la diseñadora Carolina Herrera y sorprendió con un nuevo look, pero su cambio no solo se dio en su cabello, sino también en su vestuario y hasta en su comportamiento.

Eso fue lo que más indignó a Sonia Morales, ya que la conductora no zapateó como siempre al escuchar un huayno. "A ti no te quiero ni ver. Yo he venido con toda la voluntad porque a Tula la quiero mucho, pero la verdad ayer te me caíste. Yo pensé que amabas de verdad nuestra música, pero no es cierto, ayer te vi bailando toda creída", dijo molesta la intérprete.

