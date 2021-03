Sofía Franco: "Psicológicamente estoy muy mal y lo único que quiero es estar con mi hijo"

La conductora de televisión reveló detalles de su situación con Álvaro Paz de la Barra.

Sofía Franco indicó que se siente sola, quiere ver a su hijo y, pese a que al principio quiso conciliar con Álvaro Paz de la Barra, la situación ya no tiene solución. Asimismo expresó que acepta la ayuda del Ministerio de la Mujer.

► Mira: Álvaro Paz de la Barra: "Sofía Franco tiene problemas de drogadicción, alcoholismo y ludopatía"

"Estoy un poco nerviosa. Estoy acá en calidad de detenida. Es una situación que me tiene realmente devastada. Me han separado ahorita de mi hijo y esto todavía va a seguir un curso porque me van a llevar a la fiscalía y hay toda una burocracia de trámite que voy a tener que seguir."

► Mira: Hermana de Álvaro Paz de la Barra: "Mi hermano no es un agresor"

"No, lo que sucede es que yo llamé a todas las líneas para que me apoyen, para que me ayuden porque estoy sola, sinceramente estoy sola. Pero acudí a un amigo de infancia que no es hermano, no es el padrino de mi hijo. Es su esposa, que es mi mejor amiga, pero en realidad sí hemos sido amigos, él me ha defendido de alguna manera. Él está conmigo acá. Sin embargo, yo le agradezco mucho a él su buena voluntad y todo."

"En primera instancia queríamos conciliar, no queríamos más problemas y a veces uno, pues, para evitar que esto pase a mayores ¿no? Peca de, estas cosas, pero yo creo que ya nada tiene solución. El daño está hecho. Psicológicamente estoy muy mal y lo único que quiero ahora es estar con mi hijo que se ha quedado solo, sin embargo ahorita esto no va a poder ser posible."

"Ahorita acaba de venir una chica a decirme que corte el teléfono porque obviamente estoy en calidad de detenida y te pido, antes de cortar, que sí acepto la ayuda de la exministra Ana Jara y de la nueva ministra y de todo el ministerio que acudan acá, que estoy a la espera de ellos, por favor porque hay un trámite que sí quiero que, por favor, tenga seguimiento porque sino puede haber un abuso de autoridad."

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Maju Mantilla sobre Sofía Franco: "Lamento las desafortunadas declaraciones de Álvaro Paz de la Barra"