¿Sheyla Rojas se molestó con Tula Rodríguez y abandonó el set de TV?

La rubia se sintió incómoda por un comentario de Tula y no la perdonó.

Sheyla Rojas participó en el "Tag de tu vida", una secuencia de En boca de todos y, durante su intervención, tuvo que responder la fecha de su último retoque estético. Al inicio, Shey Shey dijo que no se acordaba y Tula Rodríguez soltó un comentario que nadie esperó.

➤ Mira: Sheyla Rojas reaparece como protagonista de videoclip "Vamos a darnos tiempo"

Sheyla Rojas regresó a la TV después de 150 días de ausencia

"Bueno, es que no te hemos preguntado la cantidad de retoques, te hemos preguntado el último retoque", dijo Tula. De inmediato, Sheyla se acercó a Tula y mostró su molestia. La empresaria se resintió y casi abandonó el set. "No me llamen, yo tampoco los llamaré", reveló.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Sheyla Rojas reapareció en concierto virtual de Renzo Padilla