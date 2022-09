¿Sheyla Rojas se aumentó otra vez el derriere? "Lo tengo normal, tampoco es que tenga tanto"

Sheyla Rojas no deja de sorprender al lucir sus curvas y demostrar que todo lo tiene en abundancia, sobre todo por sus recientes publicaciones con un prominente derriere. La modelo apareció ejercitando esa parte de su anatomía y, ¿quiere decir que todo es natural? El doctor Ronny de Souza vio sus fotos y terminó con las dudas.

"Es evidente que en el busto se ha hecho algo y en el glúteo también, a mí me parece que a pesar que es una chica que hace mucho deporte, algo se puso atrás, ¿qué cosa? No sé, pero creo que sí alguna ayuda tiene por ahí. Me encanta, se le ve súper bien, le queda muy bonito, es un poco grande, es un estilo que tiene ella marcado, a mucha gente le gusta y a ella también", dijo el cirujano plástico sobre la exconductora de Estás en Todas.

Sheyla Rojas hizo un enlace con En boca de todos presumiendo su figura y Tula Rodríguez le preguntó si es truco, magia o bisturí. "La verdad, la verdad, la verdad, a puro arroz con pato, a pura comida norteña, no, mentira, allí hay recontra ayudín, yo siempre le he dicho, siempre, siempre, bastante ayudín", reveló.

"Escúchame, pero qué son, prótesis, alguna otra cosa, porque mira el mío por favor, ya se está cayendo, recomiéndame", le pidió la conductora. "Pues yo me hice la lipo y me hice lipotransferencia, muchas me preguntan si tengo prótesis, no es prótesis, es mi propia grasa, tampoco es que tenga tanto, yo creo que lo tengo normal", aseguró.

La novia de Sir Winston agregó que la primera vez que se hizo la lipotransferencia fue luego de dar a luz. "Después de eso me sacaron hasta no sé de dónde, y bueno, sí, me sacaron muy poquito, pero eso me sirvió", contó. "Recuerdo que cuando vivías acá, tú sí tenías tu pompis con volumen, estaba bonito y formadito, ¿cómo así se te antojó que crezca, más quebradita?", le preguntó Maju Mantilla.

"De hecho, como que a mí siempre me ha gustado ser voluptuosa, pero yo soy muy flaca, o sea la gente que realmente me conoce y me ve en persona, soy muy delgada, soy muy flaca, entonces como que siempre he querido tener más volumen y me gusta, el que me graba los videos es mi novio, así que a él también", detalló Sheyla Rojas.

