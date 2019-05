Sheyla Rojas respondió así sobre la demanda de Pedro Moral por medio millón

Luego de su presentación en En boca de todos, Sheyla Rojas dio su opinión sobre la demanda que su abogado le interpuso a Pedro Moral por medio millón por difamación agravada contra él.

Al respecto, la conductora de Estás en todas sostuvo que no está relacionada con el caso y esto fue lo que comentó: "He decidido mantenerlo al margen y lo que mi abogado haga ese en un tema aparte. Yo no tengo nada que ver ahí. Prefiero no meterme, no estoy al tanto de absolutamente nada".

➤ Mira: Sheyla Rojas se quedó sin pestañas tras baño de florecimiento

Sheyla Rojas aseguró que por el momento está enfocada solo en velar por los suyos y en su trabajo.

➤ Mira: Sheyla Rojas quedó cautivada por el doble de Maluma

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!