Sheyla Rojas confesó que es 70% hecha por los cirujanos

Sheyla Rojas no negó que parte de su cuerpo es producto de las cirujías

¡SIn pelos en la lengua! Sheyla Rojas reveló en En Boca de todos, por primera vez, que está hecha 70% por los cirujanos y el resto es natural. Esta tremenda bomba tomó por sorpresa a Tula Rodríguez, quien quedó en shock

Todo inicio cuando Tula Rodríguez llamó a Sheyla Rojas "la reina de los filtros". La conductora de EBDT declaró: "Yo cuando veo a Sheyla en fotos es una y cuando la veo en persona es otra"

Sheyla Rojas respondió riendo: "Yo no lo he negado, yo voy a decir las cosas como son porque siempre me preguntan porque yo estoy hecha de pies a cabeza, lo digo y lo voy a decir siempre, soy 70% hecha por los cirujanos, 20% de mis papas y el 10% de los ejercicios".