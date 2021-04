Samuel Sunderland: "Pedrito y yo somos medianamente parecidos"

Samuel indicó que, en la vida real, no se diferencia mucho del personaje que interpreta en DVAB.

Samuel Sunderland es uno de los actores de De vuelta al barrio y contó ante las cámaras de En boca de todos que no se diferencia mucho con la personalidad de Pedrito, personaje que interpreta en la serie televisiva.

"Son medianamente parecidos. Yo no me considero gil. (Pedrito) cambió muchas cosas (en mi vida). Desde cómo la gente me veía o me miraba. Crecí un montón. Tuve que aprender a trabajar y madurar a los 13 años."

