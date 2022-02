Samahara Lobatón revela por qué Youna la bloqueó en Instagram

Samahara Lobatón Klug estuvo en En boca de todos y aclaró que sigue con Youna, con quien celebra hoy San Valentín. "No pasa nada, me inventan cosas, era más algo de nosotros, de cómo llevamos nuestra relación. En la mañana la hemos pasado súper lindo con Youna, con la bebe, la hemos llevado al nido, estamos felices", dijo.

"Ellos automáticamente lo vieron y dijeron que ya nos habíamos separados, que él ya no vivía en mi casa. No hubo pelea ni discusión, fue tipo un juego que yo le dije ya no quiero ver tus historias y él en vez de responderme, me bloqueó (de Instagram)", reveló.