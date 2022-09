Samahara Lobatón fue al Mercado Central para hacer compras por el cumpleaños de su hija

Samahara Lobatón definitivamente ya no gastará 40 mil soles en la fiesta infantil que hará por los dos años de su hija Xianna. La influencer siguió los consejos de los conductores de En boca de todos, quienes le mostraron cómo se celebraban los cumpleaños hace algunos años, y optó por una reunión más sencilla e íntima.

Pese a que fue con buzo y el cabello suelto, Samahara Lobatón Klug no pudo pasar desapercibida en el conocido mercado del Centro de Lima. La gente la reconoció y la notaron sorprendida por los precios de los regalos, que son bastante módicos.

Luego de ver la imagen, Javier Rojo afirmó que "no le cree nada". "El primer cumpleaños fueron los 40 mil soles por intercambio de publicidad, por no decir canje, ahora no tiene los canjes y se va al Mercado Central para hacer su showcito y cambiar su imagen luego de que la vimos acá", opinó el asesor de moda sobre la pareja de Youna.