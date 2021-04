Said Palao a Alejandra Baigorria: "No soporto que digas que eres ordenada, cuando te hacen todo en tu casa"

Alejandra Baigorria no se quedó callada y le recordó a Said Palao todo lo que hace por él.

Said Palao reveló qué es lo que no soporta de Alejandra Baigorria y sorprendió al afirmar que su enamorada no hace nada. "No soporto que digas que eres ordenada, cuando a ti te hacen todo en tu casa", dijo el combatiente en En boca de todos.

Alejandra Baigorria no se quedó callada y le "devolvió" el comentario. "En mi casa, pero en tu casa te cocino, te hago tu desayuno, es verdad", le recordó la empresaria a Said Palao. Además, aceptó que tiene una persona que la ayuda porque el tiempo a veces no le alcanza.

