Rosángela Espinoza y Ducelia Echevarría tuvieron duelo de pasarela

¡De infarto! Rosángela Espinoza se enfrentó a Ducelia Echevarría en duelo de pasarela luego que ambas se recordaran las posibles cirugías estéticas que se sometieron. Las integrantes del reality tuvieron un desfile de infarto.

La "Chica selfie" estaba desfilando cuando Ducelia Echevarría le pidió que no esconda la barriga. Rosángela Espinoza no se quedó tranquila y cuando su compañera se encontraba en el desfile elogió su belleza, pero prefiere que no hable.

