Rosángela Espinoza se disculpó con Pancho Rodríguez y él respondió así.

Rosángela Espinoza hizo unas polémicas declaraciones sobre Pancho Rodríguez, a quien calificó de hipócrita, pero eso originó muchas críticas en redes sociales y al final terminó disculpándose.

Tras conocer sus disculpas, Pancho Rodríguez también habló. "Tengo dos hipótesis: que tira la piedra y esconde la mano o se deja llevar por su personaje de reality, después llega a su casa y dice recórcholis, dije algo que no debería", declaró el chileno para En boca de todos.

El integrante de Esto es Guerra le aclaró a Rosángela Espinoza que no quiere nuevamente la banda de capitán de los Combatientes. "No, no me interesa, estoy con otras cositas en la cabeza", aseguró. ¿Acaso se trata de Spheffany Loza?

