Rosángela Espinoza muy resentida con EEG: "No me han llamado, tienen a sus engreídas de siempre"

Rosángela Espinoza no se calló nada sobre su participación en la nueva temporada de Esto es Guerra. La modelo reveló que está muy triste porque nadie de producción la ha llamado, pese que hace algunas semanas pudo convertirse en una de las mejores competidoras.

"Pensé que me iban a considerar, ser una de las primeras, y no lo han hecho hasta el día de hoy, y eso demuestra que mi trabajo el año pasado no ha significado absolutamente nada, el esfuerzo al tacho", dijo "Rous" en un enlace telefónico con En boca de todos.

Rosángela Espinoza agregó que su resentimiento con Esto es Guerra es desde su participación en el reality de baile Divas. "Ahí también no valoran el esfuerzo, las horas de ensayo, la inversión, y tienen a sus engreídas de siempre, las que tienen años ahí", afirmó.

