Rosángela Espinoza no se compra zapatillas de marca: "Ese dinero lo invierto en otras cosas"

Rosángela Espinoza estuvo cara a cara con George Rubin , el especialista en zapatillas de marcas exclusivas y prendas originales, y no tiene ningún problema en mostrar si todo lo que usa es verídico o 'bamba'. "Yo no aparento algo que no es", aclaró la modelo.

La integrante de Esto es Guerra afirmó que le tiene sin cuidado y no se siente afectada si el influencer la toma como ejemplo en uno de sus videos de TikTok que se convierten en viral. "La verdad que eso me da igual, George está haciendo su trabajo como tiktoker , como especialista de marcas de zapatillas, lo que son carteras, entonces él está haciendo su trabajo", dijo para En boca de todos .

"Como hay críticos de belleza, de styling, de todo eso, él critica por ese lado el tema de las marcas, del branding, pero yo considero que si a uno le afecta es porque se deja llevar por las opiniones del resto. En mi caso yo estoy bañada en aceite, si él me critica o no, lo que sea, yo ya estoy preparada para todo ", afirmó Rosángela Espinoza .

"¿Usas 'fake' o no?", le preguntó la reportera. "Sería mentirosa, 'pinocha', al decir que nunca he utilizado 'fake'. Me han llegado canjes de carteras así que he tenido que promocionar, o sea sin querer, sin saber, pero ha sido hace cuántos años que he apoyado a emprendedores peruanos", recordó la popular "Chica selfie".