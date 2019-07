Ricardo Rondón se emocionó al recibir a su madre en vivo por su cumpleaños

¡Qué emoción! Durante la emisión de En boca de todos, Ricardo Rondón, conductor del programa televisivo, celebró sus 54 años en vivo entre aplausos y sorpresas que fueron preparados por sus compañeros del canal.

Carloncho, Tula Rodríguez y Vanessa Terkes fueron los encargados de presentar ante cámaras cada regalo que le tenían preparado para su amigo. Su hermana y familiares de Ricardo le enviaron efusivos mensajes que aparecieron en pantalla.

Sin embargo, la madre de Rondón, doña Puchita, no estuvo, hasta ese momento, en el programa. Ricardo le envió un saludo previo en vivo.

"Tú sabes que no sólamente eres mi madre. Eres mi esposa, hermana, mi vida. Siempre juré y probablemente eso me haya costado en la vida que nunca me iba a separar de ti. Y desde el día que nací hasta hoy que cumplo 54 años, y hasta que tenga el último aliento jamás, dejaré de estar a tu lado", expresó el conductor.

Grande fue la sorpresa de Rondón al ver que su madre estaba esperándolo sentada en En boca de todos y, entre abrazos y besos, la señora le dedicó tiernas palabras."Él es un buen hijo, hermano y tío con la familia. Todos lo quieren. Dios me dio un hijo maravilloso."

