Ricardo Rondón apareció en En boca de todos: "No soy, ni fui positivo de COVID 19"

Rondón volvió al programa y expresó cuál fue el verdadero motivo de su ausencia.

Ricardo Rondón se reintengró hoy como conductor de En boca de todos junto a Jazmín Pinedo, quien le dio la bienvenida. Ante cámaras, reveló que su salida no fue por COVID 19 y aclaró que en ningún momento fue contagiado.

"Qué bueno poder estar hoy compartiendo el programa con ustedes y aclarar algunas cosas porque es cierto, hubo titulares, se han especulado muchas cosas respecto a mi salud. Lo primero que quiero decir es mandar un saludo de solidaridad, con todo el cariño del mundo, a mis compañeras Maju y Tula que sé que han pasado momentos complicados por el COVID 19."

"El caso puntual respecto a mi es que hace un par de semanas tuve un accidente, una caída muy fuerte que generó dos fisuras en la costilla y una parálisis en los músculos del lado derecho de mi cuerpo. Eso llevó a que me someta a un tratamiento y tome medicamentos. Como consecuencia de ello, al estar medicado y mis compañeras al dar positivas, PROTV tomó la decisión que me aislara por mi estado de salud. Debo aclarar públicamente que no soy, ni fui positivo de COVID.", expresó.

