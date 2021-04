Reinaldo Dos Santos sobre Yahaira Plasencia: "Yo no la veo en el Perú, ella se va a ir de aquí"

Reinaldo lanzó su predicción sobre el futuro de Yahaira Plasencia.

Reinaldo Dos Santos habló en En boca de todos sobre el futuro laboral de Yahaira Plasencia, quien actualmente está en el ojo de la tormenta. El vidente brasileño reveló que no la ve en nuestro país. ¿Cuál es el motivo?

► Mira: Tula Rodríguez sobre Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez: Lo que hicieron me parece una vergüenza"

"Yo no la veo en el Perú. Ella se va a ir de aquí. Va a estar trabajando fuera del Perú. Yo no creo que le afecte tanto su carrera allá en Estados Unidos. Yo veo que ella va a seguir su éxito internacional. El lamentable hecho que pasó aquí no va a salir de acá. Allá no va a repercutir.", indicó.

► Mira: Reinaldo Dos Santos sobre Rosángela Espinoza: "Antes de fin de año regresa a EEG"

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta son suspendidos indefinidamente de EEG