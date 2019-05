Reinaldo Dos Santos predijo que nueva relación de Sheyla Rojas "No funcionará"

¡Lo hizo de nuevo! Reinaldo Dos Santos prefijo el futuro amoroso de Sheyla Rojas en En Boca de todos, pero lo que dijo dejó sin palabras a la conductora de Estás en Todas.

"¿Quién es el hombre del futuro de Sheyla Rojas?", preguntó Angie Arizaga a Reinaldo Dos santos. "Va a pasar como un año y algo para que suceda, es de aquí de Perú. Escúchame lo que te voy a decir, tú vas a estar con una persona de acá, de maravilla la vas a pasar con él, pero esta persona va a tener conflictos con tu familia".

Además agregó "Vas a tener que manejar bien esta situación para que no termine como la otra, yo pienso que eso no va a funcionar, Dios no te da la casa, te da bloques ", sentenció el vidente.

"En conclusión Sheyla Rojas el galán que viene no es, es de tránsito", dijo Ricardo Rondón. A ella no le gusta mucha la soledad, le gusta las cámaras, acotó el vidente.