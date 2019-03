Reinaldo Dos Santos: "Paolo Guerrero y Alondra García Miró no estarán juntos"

Reinaldo Dos Santos visitó el set de En boca de todos y le preguntaron sobre el futuro de Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Según el vidente brasileño, el futbolista y la modelo no consolidarán su relación, pese a que hay rumores que se habrían reconciliado.

"No los veo juntos a futuro, van a estar ahora, pero no veo bien a Paolo Guerrero, algo le está pasando. No creo que él vaya a tomar una decisión muy importante en su vida en este momento. Ella (Alondra García Miró) le está dando este apoyo, pero es más moral, de amigos", declaró Reinaldo Dos Santos.

