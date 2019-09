Reinaldo Dos Santos emocionó a Flavia Laos con predicción detrás de cámaras.

Reinaldo Dos Santos ha sido muy directo al opinar de la relación de Flavia Laos y Patricio Parodi, y reafirmó recientemente que la pareja no tendrá un final feliz. Sin embargo, la actriz reveló que el vidente le dio otra predicción detrás de cámaras.

"Pero si yo me reuní el otro día con él en privado, me leyó las cartas y me dijo es mentira todo, van a durar mucho más de un año. Yo lo quiero a mi amigo, yo creo que es un showcito", contó Flavia Laos para En boca de todos.

Sobre las "profecías" de Reinaldo Dos Santos, la enamorada de Patricio Parodi dijo lo siguiente: "Bueno, algunas se cumplen, otras no, de repente a veces tomas otro camino y no se da lo que predijeron para ti", afirmó.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!