Reinaldo Dos Santos dio contundente revelación sobre relación entre Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez

El vidente hizo su predicción tras la salida de la cantante de salsa y el combatiente. ¿Más que amigos?

Reinaldo Dos Santos se unió a través de un enlace con los conductores de En boca de todos para lanzar algunas predicciones sobre la supuesta relación entre Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez. El vidente aseguró que percibe mucho intereses por parte del combatiente.

"No veo que eso sea una relación. Sinceramente, hoy por hoy no es una relación. Una relación de amigos y pensando que en un futuro pueda tener algo mejor. No veo una relación. Yo creo que él está interesado por ella y ella también por él", comentó el "Profeta de América".

Yahaira Plasencia cantó "Amigos no por favor" frente a Pancho Rodríguez