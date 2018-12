Reinaldo Dos Santos: "Alejandra Baigorria y Arturo Caballero no se casarán"

"Yo respeto, cada uno tiene su opinión, su trabajo, yo creo que el destino lo hace uno mismo, cada día creo que cambian las cosas, uno no puede decir qué es lo que pueda pasar mañana, no yo, ni nadie. Entonces, yo igual estoy tranquila, viviendo mi momento, feliz, y no sé que vaya a pasar más adelante", dijo Alejandra Baigorria.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!