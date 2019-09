Rafael Cardozo: ¿Cachaza no se quiere casar con el guerrero?

Rafael Cardozo quedó en aprietos luego que Tula Rodríguez asegurara que la boda entre el guerrero y Cachaza no se concreta porque la modelo realmente es la que no se quiere casar con él. ¿Será cierto?

➤ Mira: "Rafael Cardozo y Cachaza terminarán su relación", afirmó Reinaldo Dos Santos

"Ustedes se han preguntado si realmente Cachaza no se quiere casar con Rafael. Yo como mujer, la entiendo. Si tengo un novio que la hace larga, que no concreta yo me voy a Mónaco y me gasto todas sus tarjetas", comentó la conductora.

Rosángela Espinoza se desmayó por esta pregunta de Rafael Cardozo.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!