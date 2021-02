¿Por qué Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casaron en casa de Richard Acuña?

Brunella Horna contó por qué Ivana Yturbe le pidió que su boda sea en casa de Richard Acuña.

IvanaYturbe y Beto Da Silva se casaron el pasado 17 de febrero en la casa de Richard Acuña, en Trujillo, y llamó la atención por qué no lo hicieron en Lima, como lo planificaron en un inicio. ¿Qué pasó?

"Me lo pidieron y yo no pensé que iba a ser algo malo, entonces era un fruto de amor, de que se casaron, algo tan bonito que ellos han soñado, así que bueno dije, por qué no", contó Brunella Horna sobre la decisión de que la boda fue en casa de su pareja.

En su visita a En boca de todos, Brunella Horna también contó que Ivana Yturbe y Beto Da Silva viven desde hace mucho tiempo en Trujillo, porque el futbolista trabaja allí, y por ello se casaron en esa ciudad.

