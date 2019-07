Perú vs. Brasil: Tula Rodríguez reveló íntimo detalle sobre su celebración.

¡Eso no se dice Tula Rodríguez! La conductora de En boca de todos sorprendió al revelar en vivo cómo celebró el partido de Perú vs. Brasil por la final de la Copa América y lo contó todo, hasta con detalles que sorprendieron a sus compañeros.

➤ Mira: Tula Rodríguez se convirtió en sucesora de Reinaldo Dos Santos por esta predicción

"Gritando, me quedé sin voz, me puse, mira, hasta mi ropa interior, todo…", dijo una emocionada Tula Rodríguez, quien generó que los otros conductores intervengan para recordarle que eso no se cuenta.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!