Pedro Gallese no se reconciliará con su esposa, afirmó Reinaldo Dos Santos.

Reinaldo Dos Santos volvió a lanzar algunas predicciones de la farándula y esta vez habló sobre el futuro de Pedro Gallese y su esposa, quienes están separados tras el ampay que protagonizó el futbolista con una joven de 21 años. ¿Qué dijo el vidente?

"Veo que él no está bien emocionalmente, pero se va a recuperar. La relación la veo muy complicada. Para mí no hay retorno, más bien estará con otra persona", comentó Reinaldo Dos Santos, quien agregó que el arquero peruano tendrá una nueva relación con otra mujer y no la joven con la fue ampayado.

