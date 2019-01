Paula Arias quedó afectada por terrible comentario de "Sabrina"

En el reciente programa de En boca de todos, Paula Arias quedó afectada por terrible comentario de Cielo Torres, quien llegó al set personificada como Sabrina de Ojitos hechiceros 2. ¿Qué dijo sobre Son Tentación?

"Yo soy la superpoderosa y me hacen caso. A mí que me importa Son Tentación. Todas esas son domésticas", comentó la actriz. La cantante de salsa no dudó en defenderse y le respondió con una canción.

