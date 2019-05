¿Paula Arias perdonaría una infidelidad? Esto fue lo que dijo.

Paula Arias cerró su historia de amor con Tomás Medrano y trata de superar no solo una infidelidad, sino también ignorar los mensajes que le envían a sus redes sociales, con la finalidad de desestabilizarla, sobre las aventuras que habría tenido el padre de sus hijas.

Luego de su reaparición en En boca de todos, la líder de Son Tentación respondió si perdonaría una infidelidad. "Nunca hay que decir nunca, pero en estos momentos no. Esto no ha sido una pelea de parejita, de salientes, es una familia, y lo peor que fue totalmente público. Está muy difícil, quiero estar tranquila con mi familia y mis hijas", afirmó.

Paula Arias aseguró que en este momento no piensa en volver a enamorarse. "Los sentimientos no se me van a ir de la noche a la mañana, estoy primero pensando en mis hijos, mi familia, mi trabajo, en mí porque mucho tiempo también he descuidado mi persona, entonces como que ahora me estoy encontrando", detalló la cantante.

La intérprete salsera agregó que conversó con Tomás Medrano sobre sus hijos. "A Dios gracias nuestros hijos están bien, tienen buena salud, tenemos bienestar, tenemos trabajo, y si no ha funcionado como pareja, hay que ser buenos padres, y eso es lo único que le he pedido", declaró Paula Arias en entrevista con En boca de todos.

