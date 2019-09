Patricio Parodi: Yo no me meto en la relación de Sheyla Rojas y mi mamá.

Sheyla Rojas llamó "suegra" a Verónica Costa, la mamá de Patricio Parodi, tras recibir un saludo de cumpleaños, y al parecer esa declaración podría incomodar a Flavia Laos, pareja del guerrero desde hace diez meses.

"Lo que tú has visto, lo que me estás preguntando, es mi mamá con ella (Sheyla Rojas), yo no me meto porque no tengo nada que ver. Como ya lo he dicho más de una vez, mi mamá es libre de tener sus amigas, yo no voy a juzgar a mi mamá por nada", aclaró Patricio Parodi para En boca de todos.

Según el integrante de Esto es Guerra, Flavia Laos no se pondrá celosa si es convocado como nuevo conductor de Estás en Todas junto a Sheyla Rojas; por el contrario, está seguro que ella le brindaría todo su apoyo.

"Flavia no tiene nada que ver, simplemente si es algo que me ayuda a crecer yo lo voy a tomar. Simplemente es comunicarlo, conversarlo y listo. Yo feliz, iría feliz, por supuesto", afirmó Patricio Parodi.

