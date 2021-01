Patricio Parodi revela que no va más en Esto es guerra: "No estoy en condiciones"

El guerrero histórico aseguró que no podrá ingresar al reality por temas de salud, pero no descartó volver más adelante.

Patricio Parodi dio una triste noticia para todos sus seguidores al confirmar que no está en condiciones para ingresar a la nueva temporada de Esto es guerra debido a un problema de salud. El guerrero histórico no descartó volver al reality tras recuperarse. ¿Qué le pasó?

Patricio Parodi preocupó al revelar su actual estado de salud: "Me cuesta caminar"

"Me encantaría darles una noticia positiva, pero estuve delicado de salud desde Navidad. Me entró una bacteria bien fuerte a la sangre que implicaba muchos mis órganos. Recién hace cuatro días los resultado me botó negativo. Recién me estoy recuperando y la verdad si es que yo he cerrado con ProTV no estoy en condiciones para entrar… Ellos (ProTV) están esperando que yo me mejore para poder ingresar al programa", precisó la pareja de Flavia Laos.

