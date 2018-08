Patricio Parodi: ¿Por qué no saludó a Flavia Laos en su cumpleaños?

Flavia Laos cumplió 21 años el pasado 01 de agosto y celebró esta fecha especial el último sábado en una discoteca. La actriz y cantante recibió muchos saludos y sorpresas y le preguntamos si Patricio Parodi se acordó de este día.

"No he hablado con 'Pato' hace tiempo. No es un amigo cercano, entonces no tiene por qué, pasó como desapercibido, no le presté atención", aclaró la joven actriz para las cámaras de En boca de todos.

Patricio Parodi y Flavia Laos disfrutaron del concierto de Marc Anthony y Maluma, donde estuvieron en el mismo grupo. "Está cerca del grupo y no hay ningun problema. Por su cumpleaños no (la saludé), o sea no la he llamado, ahorita la he visto, la he saludado, pero no es que mantenga un conversación con ella, entonces, normal", dijo el guerrero.

