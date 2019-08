Patricio Parodi es el nuevo conductor de En Boca de Todos y así reaccionó Carloncho

¡Nuevo conductor! Patricio Parodi firmó su contrato como nuevo conductor de En Boca de Todos en reemplazo de Carloncho. El locutor de radio usó las pantallas de América Televisión para expresar su malestar por esta decisión.

Mira también: Carloncho fue eliminado de En Boca de todos

A rey muerto rey puesto. Patricio Parodi se suma al equipo de En Boca de todos y será el nuevo conductor en reemplazode Carloncho, quien fue elimnado del programa. "Ya firmé el contrato, ya gané mi espacio y ahora sí ya estamos completos", dijo Pato con cara de felicidad.

Mira también: Este es el detrás de cámaras de la eliminación de Carloncho

Carloncho no se quedó callado y durante la transmisión del programa expresó su malestar: "Disculpenme, pero siento que el programa está aburrido; No por ti Tula, no por ti Maju sino por Ricardo Rondón, está descarrilado", dijo Carlonchito aún molesto.