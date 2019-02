Patricio Parodi: Mamá de Flavia Laos le preguntó si se casaría con su hija.

En el reciente programa de En boca de todos, doña Patricia llegó al set para ser entrevistada por Patricio Parodi en su secuencia "Pato in the beach", pero no imaginó que su suegra le preguntaría si tiene pensado casarse con su hija Flavia Laos.

¿Qué respondió Pato? "Al día de hoy estoy súper feliz con Flavia Laos, si me encantaría seguir con ella y poder llegar al altar. No hay que adelantarse siempre paso a paso para hacer las cosas bien", reveló.

