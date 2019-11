Patricio Parodi lució exclusiva correa de mil dólares

¡Qué elegante! Patricio Parodi se presentó en En boca de todos luciendo una exclusiva correa de mil dólares. El guerrero llegó al programa con un cinturón de la marca italiana Salvatore Ferragamo e impresionó a los conductores en su desfile.

"Lo que ha hecho Patricio ha puesto un look minimal, en este caso se ha vestido de blanco y negro con una buena correa Ferragamo y verdaderamente no tienes que ponerte corbata, ni saco, ni muchas cosas para ser elegante", opinó Nino Peñaloza sobre el look de Patricio Parodi.

