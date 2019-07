Patricio Parodi estrenará exclusivo departamento y Flavia Laos se mudará con él.

¡Su nidito de amor! Patricio Parodi se encuentra a pocos días de inaugurar su departamento en la zona más exclusiva y cara de Lima y estará muy bien acompañado de Flavia Laos, según confirmó la propia actriz.

"Ya le dije que me haga mi cuarto, que me haga un espacio en su walk in closet, el baño ya tiene un lavadero para mí, o sea yo me voy a mudar ahí ya", declaró Flavia Laos, quien sorprendió a los conductores de En boca de todos.

"¿O sea te vas instalar, has puesto todas tus cosas ahí o qué?", le preguntó Maju Mantilla. "Claro, porque ahora voy con mi maleta como el Chavo, pero ya cuando tenga más espacio ya le dije papito, me haces un espacio en tu clóset, él ya sabe", confirmó la enamorada de Patricio Parodi.

